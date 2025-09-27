Thị trường Mỹ áp thuế 50% một mặt hàng xuất khẩu 14 tỷ USD tại Việt Nam Quyết định áp thuế 30-50% từ Mỹ khiến xuất khẩu gỗ Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với nhóm sản phẩm tủ bếp và nội thất phòng tắm.

Mỹ tăng áp thuế lên 50% với sản phẩm gỗ Việt Nam

Ngày 26/9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế từ 30-50% đối với tủ bếp, tủ chậu phòng tắm, đồ nội thất bọc nệm và các sản phẩm liên quan nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ 1/10/2025, với lý do ngăn chặn tình trạng hàng ngoại “tràn ngập” thị trường Mỹ.

Mỹ áp thuế cao, ngành gỗ Việt Nam đối diện sóng gió mới

Theo phân tích từ Chứng khoán Vietcap, việc áp thuế mới sẽ khiến giá bán sản phẩm gỗ Việt Nam tại Mỹ tăng cao, kéo theo nhu cầu tiêu dùng giảm. Mặc dù vậy, thị phần xuất khẩu có thể không thay đổi nhiều vì chính sách này áp dụng với tất cả các quốc gia.

Một điểm còn chưa rõ là mức thuế mới sẽ được cộng thêm vào 20% thuế đối ứng đang áp dụng hay chỉ tính gộp chung, điều này quyết định mức thuế thực tế sẽ rơi vào khoảng 50-70% hoặc chỉ 30-50%.

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ chịu áp lực lớn

Trong các doanh nghiệp, CTCP Phú Tài (PTB) là đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Doanh thu mảng gỗ từ thị trường Mỹ chiếm 60-70%, tập trung vào các sản phẩm đúng nhóm bị áp thuế cao. Mặc dù PTB đã kín đơn hàng đến hết quý IV/2025, nguy cơ đơn mới bị chậm hoặc hủy bỏ vẫn hiện hữu.

CTCP Gỗ An Cường (ACG) cũng chịu tác động, nhưng mức độ thấp hơn. Mỹ chỉ chiếm khoảng 12% doanh thu của ACG, trong khi thị trường nội địa đóng góp tới 80%. Công ty có khả năng linh hoạt chuyển hướng tiêu thụ sang thị trường trong nước và khu vực khác, bù đắp được phần sụt giảm.

Ngành gỗ hiện là một trong 5 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đạt trung bình 14 tỷ USD mỗi năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 8,21 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Thị trường Mỹ đóng vai trò quan trọng khi chiếm 55,6% tổng kim ngạch, đạt 4,6 tỷ USD trong nửa đầu năm. Trong đó, đồ nội thất bằng gỗ chiếm tới 85% tỷ trọng xuất khẩu.

Việc áp thuế cao tạo áp lực ngắn hạn, song về dài hạn, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, khai thác tốt hơn thị trường nội địa để giảm phụ thuộc.