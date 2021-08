Mỹ: Biến thể Delta lan dữ dội, bang Oregon cấp tập điều vệ binh quốc gia hỗ trợ

Theo đài RT, bà Brown thông báo ngày 13/8: “Để hỗ trợ các bệnh viện đã quá tải vì bệnh nhân trong đợt dịch do biến thể Delta, tôi sẽ triển khai 500 thành viên vệ binh quốc gia Oregon trong giai đoạn đầu tới các bệnh viện khắp bang. Sẽ có tới 1.500 vệ binh quốc gia hỗ trợ các nhân viên bệnh viện khi cần”.

Vệ binh quốc gia đẩy xe lăn cho một người già tới điểm tiêm chủng ở New York. Ảnh: Reuters

Bang Oregon không phải là bang duy nhất ở Mỹ điều vệ binh quốc gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Thống đốc nhiều bang đã có động thái tương tự từ khi đại dịch bùng phát. Đầu tháng này, vệ binh quốc gia ở Virginia đã kết thúc hoạt động sau khi triển khai 460 ngày hỗ trợ tiêm chủng, xét nghiệm và hậu cần bệnh viện. Năm 20210, các bang California và New York cũng đã điều vệ binh quốc gia.

Trong khi đó, số ca mắc và nhập viện do Covid-19 tại Mỹ nói chung đang tăng ở mức cao trong 6 tháng qua do biến thể Delta lan nhanh tại những vùng có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Theo thống kê dữ liệu y tế công cộng của Reuters, trên toàn nước Mỹ, số ca mắc Covid-19 ở mức trung bình là 100.000 ca trong nhiều ngày liên tiếp, tăng 35% trong tuần qua. Các bang Louisiana, Florida và Arkansas ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất. Trong khi đó, tỉ lệ nhập viện tăng 40% và tỉ lệ tử vong do Covid-19 tăng 18%, trong đó bang Ankarsas có số ca tử vong cao nhất.

Theo phân tích, bang Florida có số ca nhập viện cao nhất trong 8 ngày liên tiếp. Tại bang này, phần lớn học sinh theo kế hoạch sẽ đi học trở lại trong bối cảnh một số học khu đang thảo luận liệu có yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp hay không.

Trên phạm vi toàn nước Mỹ, số trẻ nhập viện do Covid-19 đang gia tăng, một xu hướng mà các chuyên gia y tế cho là biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao ở trẻ hơn so với biến thể Alpha.