Quốc tế Mỹ cảnh báo về vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, các bên cần bảo đảm tuân thủ các thỏa thuận hòa bình trong khu vực "cam kết đảm bảo an toàn cho dân thường, duy trì ngừng bắn và thúc đẩy hòa bình".

Thành phố Gaza bị tàn phá nặng nề sau chiến sự. Ảnh: TASS

Theo hãng TASS ngày 19/10, trong một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông báo cho các quốc gia bảo lãnh về việc tuân thủ các thỏa thuận hòa bình ở Dải Gaza, trong bối cảnh có khả năng phong trào Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo đó, Mỹ có "dữ liệu đáng tin cậy cho thấy sự vi phạm sắp xảy ra đối với lệnh ngừng bắn của Hamas". Theo quan điểm của Mỹ, "một cuộc tấn công có kế hoạch chống lại người dân Palestine sẽ là một sự vi phạm trực tiếp và nghiêm trọng các thỏa thuận ngừng bắn và làm suy yếu những tiến bộ đáng kể".

"Các quốc gia bảo lãnh yêu cầu Hamas tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản ngừng bắn", Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý.

Tài liệu cho biết thêm, nếu Hamas thực hiện cuộc tấn công này, các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ người dân Gaza và duy trì tính toàn vẹn của lệnh ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, các quốc gia bảo lãnh "cam kết đảm bảo an ninh cho dân thường, duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của người dân ở Gaza và trên toàn khu vực.

Về phía Hamas, phong trào này tuyên bố rằng, Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza bằng cách từ chối mở Cửa khẩu Rafah.

"Quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu... là một sự vi phạm thô bạo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và không thực hiện các nghĩa vụ...", tuyên bố của Hamas cho biết.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Trạm Kiểm soát Rafah ở biên giới Dải Gaza và Ai Cập sẽ không được mở cho đến khi có thông báo mới.

"Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh rằng, Trạm Kiểm soát Rafah sẽ không được mở cho đến khi có thông báo mới. Vấn đề mở cửa sẽ được xem xét tùy thuộc vào cách Hamas thực hiện một phần công việc để trả lại những người bị bắt làm con tin và thực hiện kế hoạch đã thỏa thuận" - Văn phòng Chính phủ Israel cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 5/2024, quân đội Israel đã thiết lập quyền kiểm soát phía Palestine của Cửa khẩu Rafah, qua đó, viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza đến từ lãnh thổ Ai Cập.