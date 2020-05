Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp nghiên cứu vắc xin

Các cơ quan an ninh mạng của Mỹ cảnh báo tin tặc Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp nghiên cứu phát triển vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: AFP

Theo đó, hôm 11/5, tờ Wall Street Journal và New York Times đưa tin, FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang có kế hoạch đưa ra một cảnh báo về về hoạt động của tin tặc Trung Quốc trong bối cảnh các chính phủ và các công ty tư nhân chạy đua phát triển vắc xin phòng Covid-19.



Số tin tặc trên được cho là cũng đang nhắm vào thông tin và sở hữu trí tuệ đối với các phương pháp điều trị và xét nghiệm Covid-19.

Hai nguồn tin đã dẫn cho biết, các quan chức Mỹ cáo buộc rằng tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Cảnh báo chính thức có thể được đưa ra trong vài ngày tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối tất cả các cuộc tấn công mạng. “Chúng tôi đang dẫn đầu thế giới về điều trị Covid-19 và nghiên cứu vắc xin. Thật phi đạo đức nếu nhắm vào Trung Quốc bằng những lời đồn đãi và vu khống thiếu chứng cứ”, Zhao phát biểu.

Khi được hỏi về những thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump không xác nhận, nhưng nói: “Có gì khác mới mẻ về Trung Quốc? Có gì mới? Hãy nói với tôi. Tôi không hài lòng với Trung Quốc”. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm: “Chúng tôi đang theo dõi họ rất chặt chẽ”.

Theo AFP, nếu Mỹ đưa ra một cảnh báo sẽ bổ sung vào chuỗi cảnh báo và thông tin cáo buộc các tin tặc được chính phủ hậu thuẫn tại Iran, Triều Tiên, Nga và Trung Quốc có hoạt động độc hại liên quan đến đại dịch, từ bơm tin giả đến nhắm vào người lao động và các nhà khoa học.

Tờ New York Times cho rằng đó có thể là dấu hiệu báo trước các cuộc phản công chính thức được phê chuẩn từ các cơ quan của Mỹ trong lĩnh vực chiến tranh mạng, bao gồm Bộ tư lệnh tác chiến mạng của Lầu Năm Góc và Cơ quan An ninh Quốc gia.

Tuần trước, trong một thông điệp chung, Anh và Mỹ đã cảnh báo sự gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào các chuyên gia y tế tham gia phản ứng chống virus Corona do các phần tử tội phạm có tổ chức “thường liên quan đến các chủ thể nhà nước khác”.

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh và Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng của Mỹ cho biết họ đã phát hiện các thủ thuật “phun mật khẩu” quy mô lớn - tin tặc tìm cách tiếp cận các tài khoản thông qua các mật khẩu thường được sử dụng - nhằm vào các cơ quan và các tổ chức nghiên cứu y tế.