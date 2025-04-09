Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Ngày 3/9, Cục Lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy California (CalFire) cho biết, một loạt các đám cháy rừng bùng phát do sét đánh đang lan rộng qua nhiều khu vực thuộc phía Bắc bang California (Mỹ), buộc giới chức địa phương phải ra lệnh sơ tán trên diện rộng. Một trong những địa điểm bị tàn phá nghiêm trọng là thị trấn Chinese Camp – nơi mang đậm dấu ấn lịch sử từ thời kỳ “Cơn sốt vàng”.

Cháy rừng tại bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức địa phương, 22 đám cháy riêng biệt lan rộng tại khu vực cách San Francisco khoảng 160 km về phía Đông, thiêu rụi một diện tích gần 5.000 ha.

Loạt cháy rừng này bùng phát sau khi một cơn bão di chuyển qua khu vực, với nhiều tia sét đánh trúng thảm thực vật khô cằn, gây cháy lan nhanh.

Chinese Camp - thị trấn hẻo lánh với gần 100 cư dân, nằm dưới chân núi phía Tây của dãy Sierra Nevada - là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đây từng là cộng đồng khai thác mỏ đông đúc, được hình thành giữa thế kỷ XIX bởi hàng nghìn lao động nhập cư người Hoa trong thời kỳ “Cơn sốt vàng”.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 2 công trình lịch sử, bao gồm 1 điểm dừng xe ngựa cổ và 1 nghĩa trang nằm trên đồi.

Một số công trình mang tính biểu tượng khác đã may mắn thoát khỏi ngọn lửa, trong đó có bưu điện thị trấn có tuổi đời 170 năm, một trong những nhà thờ Công giáo cổ nhất tại khu vực miền Trung California cùng cửa hàng kiêm quán rượu Chinese Camp Store và Tavern.