Mỹ chỉ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine bên ngoài NATO

Mỹ Nga 14/08/2025 08:52

Trước thềm thượng đỉnh tại Alaska, Mỹ cho biết, chỉ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, khi nhưng yêu cầu đó không liên quan đến NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Theo RIA Novosti ngày 14/8, tờ Politico trích dẫn nguồn đáng tin cậy cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng với điều kiện những điều này không liên quan đến NATO.

Bài báo cho biết: "Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ chỉ đưa ra cam kết như vậy nếu nỗ lực đó không liên quan đến NATO”.

Trước đó, CNN dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu đưa tin rằng, nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ ý tưởng cung cấp cho Kiev các bảo đảm an ninh, bao gồm cả từ Mỹ. Sau đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Ngày 13/8, trước 2 ngày hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga diễn ra tại Alaska, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến về vấn đề Ukraine. Mục tiêu của cuộc họp là đạt được sự đồng thuận về lập trường của phương Tây trước thềm hội đàm sắp tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Berlin để tham dự sự kiện này. Đầu tiên, một cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo châu Âu đã diễn ra, với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Zelensky. Tiếp theo là cuộc trò chuyện trực tuyến với Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu và người đứng đầu chính quyền Ukraine.

Giới quan sát cho rằng, cuộc họp này là một hành động không đáng kể về mặt chính trị và thực tế. Châu Âu một mặt thể hiện sự ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Washington và Moskva nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng thực tế Liên minh châu Âu đang phá hoại chúng.

Theo RIA Novosti
