Mỹ cùng đồng minh phản đối kế hoạch trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

(Baonghean.vn) - Tại biển Cửa Lò, 3 thanh niên lấy thuyền thúng của ngư dân chèo chơi không may bị lật thuyền, 1 người đã vào được bờ, 2 người hiện mất tích.

(Baonghean.vn) - Xác định rõ công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động là trách nhiệm của các cấp công đoàn, những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp để thực hiện tư vấn pháp luật khi đoàn viên, người lao động có nguyện vọng, yêu cầu, hoặc đề nghị tư vấn về pháp luật lao động. Điều này góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng niềm tin, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát hiện có dấu hiệu phạm tội trong vụ gửi con chữa bệnh nhưng nhận lại tro cốt, Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án.

Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ trục lợi "chuyến bay giải cứu".

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thời gian tới tập trung quan tâm thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên 5 nhiệm vụ chính: Chính quyền số, hạ tầng số, nhân lực số, từng bước kinh tế số và an toàn, an ninh thông tin mạng.

(Baonghean.vn) - Chiều 20/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công; Tiếp tục hỗ trợ thực hiện các dự án sinh kế tại miền Tây Nghệ An; Mở lại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới với Lào; 45 cơ sở karaoke tại Nghệ An phải tạm đình chỉ và ngừng hoạt động... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 20/9.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ). Đây là yếu tố quan trọng giúp các địa phương và lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.