Mỹ ngăn cản nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza của Liên Hợp quốc

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 8/12 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Mỹ đã bỏ tấm phiếu phản đối duy nhất đối với một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có nội dung yêu cầu ngừng bắn nhân đạo trong xung đột Israel-Hamas giữa bối cảnh thương vong dân sự ngày càng gia tăng ở Dải Gaza.

13 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa ra vào hôm 8/12 tại New York. Vương quốc Anh đã bỏ phiếu trắng, khiến Washington bị cô lập về mặt ngoại giao trong nỗ lực ngăn chặn biện pháp này.

Phó Đại sứ UAE tại Liên hợp quốc Mohamed Abushahab đã đặt câu hỏi với các thành viên Hội đồng Bảo an: “Thông điệp mà chúng ta gửi đến người Palestine là gì nếu chúng ta không thể đoàn kết ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt sự oanh tạc không ngừng vào Gaza? Thực sự thì thông điệp mà chúng ta đang gửi đến những người dân trên khắp thế giới có thể gặp phải tình huống tương tự là gì?”

Cuộc bỏ phiếu hôm 8/12 diễn ra sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres viện dẫn Điều 99, một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến chương Liên hợp quốc, để cảnh báo Hội đồng Bảo an về một “thảm họa nhân đạo” sắp xảy ra ở Gaza. Ông nói rằng, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài suốt 2 tháng và vẫn đang diễn ra, mạng lưới hỗ trợ nhân đạo ở Gaza phải đối mặt với “nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng”.

Hơn 17.000 người Palestine đã thiệt mạng và 1,9 triệu người phải di dời kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 10. Hamas đã châm ngòi xung đột khi phát động các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các ngôi làng ở miền Nam Israel vào ngày 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt hàng trăm con tin đưa về Gaza.

Người Gaza tìm kiếm trong đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel hôm 8/12. Ảnh: Getty

Các quan chức Mỹ phản đối lệnh ngừng bắn chung vì nó sẽ chỉ giúp Hamas duy trì quyền lực ở Gaza. Lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tuần vào cuối tháng trước đã tạo điều kiện để Hamas thả 110 con tin người Israel, đổi lấy 240 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Nó cũng giúp các nhân viên cứu trợ có thời gian mang thêm hàng hóa nhân đạo vào vùng đất bị bao vây của người Palestine.

Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc trong một tuyên bố cho biết, họ phản đối nghị quyết ngừng bắn vì đề xuất “vội vàng” này “xa rời thực tế” và sẽ “chỉ gieo hạt giống cho cuộc chiến tiếp theo”.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood cho biết, những đề xuất của Washington về việc sửa đổi nghị quyết phần lớn đã bị phớt lờ. Ông nói thêm, ngoài những lo ngại khác, văn kiện trên không bao gồm từ ngữ lên án các cuộc tấn công của Hamas, cho rằng đó là điều “không thể hiểu nổi”.