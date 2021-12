Mỹ nhân Việt duy nhất vào top ‘100 gương mặt đẹp nhất thế giới’ 2021 là ai?

TC Candler - chuyên trang phê bình sắc đẹp nổi tiếng thế giới, vừa công bố The 100 Most Beautiful Faces of 2021 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021). Thảo Nhi Lê là cô gái Việt duy nhất có tên trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất năm qua.

Người đẹp đứng thứ 67, xếp trước nhiều cái tên đình đám như: Cổ Lực Na Trát, Nana Komatsu, Ariana Grande, Solar (MAMAMOO), Lily Collins, Selena Gomez… Đây là lần thứ hai ngôi sao có ảnh hưởng trên mạng xã hội được TC Candler vinh danh. Năm ngoái, Thảo Nhi lần đầu xuất hiện trong danh sách này với vị trí 81.