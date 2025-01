Quốc tế Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút nước này khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu với đám đông trong cuộc diễu hành nhậm chức trong nhà tại Capital One Arena ngày 20/1. Ảnh: CNN

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Một động thái quan trọng cắt đứt quan hệ với cơ quan y tế của Liên hợp quốc, ngay trong ngày đầu tiên ông nhậm chức.

Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích WHO và hồi năm 2020 ông đã khởi động quá trình rút Mỹ khỏi WHO trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên. Chỉ 6 tháng sau, khi ông Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng, quá trình này bị hủy bỏ.

Tại thời điểm 2020, văn bản của sắc lệnh hành pháp từ chính quyền ông Trump nêu “việc WHO xử lý sai đại dịch COVID-19 phát sinh từ Vũ Hán, Trung Quốc và các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu khác, việc không thông qua các cải cách cần thiết cấp bách và không chứng minh được sự độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO" là lý do khiến Mỹ rút lui.

“Đó là một vấn đề lớn”, ông Trump nói với một phụ tá khi ông bắt đầu ký sắc lệnh hành pháp, đồng thời chỉ ra quyết định năm 2020 của ông và niềm tin của ông rằng Mỹ đã trả quá nhiều tiền cho tổ chức này so với các quốc gia khác.

Sắc lệnh này cũng nêu rõ, WHO “tiếp tục yêu cầu Mỹ thanh toán những khoản tiền quá lớn một cách bất công”.

Trước đó, sau khi thắng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump tiếp tục bổ nhiệm nhiều cá nhân bất bình với WHO vào các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực y tế.

Tiêu biểu trong đó là ứng viên Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F.Kennedy Jr., người từ lâu đã công khai quan điểm trái chiều về vaccine.

Việc Mỹ thật sự rút khỏi WHO được đánh giá sẽ là bước ngoặt tương đối lớn đối với chính sách y tế toàn cầu của Mỹ, đồng thời cô lập hơn nữa Washington khỏi những nỗ lực quốc tế phòng chống đại dịch.