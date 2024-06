Quốc tế Mỹ sẽ phóng 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Mỹ sẽ phóng 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III vào ngày 4 và 6/6 tới.

Một lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, Bộ Chỉ huy không gian Mỹ thông báo, nước này Mỹ sẽ phóng 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III vào tuần tới.

"Thử nghiệm đầu tiên dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 4/6 từ 12:01 đến ngày 4/6/2024 lúc 06:01 (theo giờ địa phương) từ phía Bắc Vandenberg. Cuộc thử nghiệm thứ 2 dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 6/6 từ 12:01 đến 06:01 từ phía Bắc Vandenberg”, thông báo nêu.

Các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện để “chứng minh sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân và kiểm tra tính hiệu quả của chúng”.

Bộ Chỉ huy Mỹ làm rõ rằng, phía Mỹ đã cảnh báo Nga về các vụ phóng sắp tới.

Ngày 30/5, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung SM-6 Dual II. Lầu Năm Góc cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng tỏ "khả năng xác định, theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung trong giai đoạn bay cuối cùng của nó".

Tên lửa Minuteman III của Mỹ được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Tên lửa đạn đạo ICBM Sentinel mới được cho là sẽ thay thế Minuteman III, tuy nhiên đã có những hạn chế.

Defense One trích dẫn các tài liệu từ Không quân Mỹ, các cuộc thử nghiệm đầu tiên của Sentinel bị hoãn lại cho đến tháng 2/2026 do việc cung cấp linh kiện bị chậm trễ, mặc dù trước đó đã kế hoạch rằng, các cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào tháng 12/2023.

Chương trình ICBM thế hệ mới được nhiều kỳ vọng của Mỹ gặp trục trặc, chủ yếu do chi phí tăng vọt so với ước tính trước đó. Chương trình đang đối mặt chỉ trích vì vượt ngân sách dự trù trong giai đoạn đầu đến 37% tính đến tháng 1/2024. Điều đó kích hoạt cơ chế của Đạo luật vi phạm Nunn-McCurdy, có nghĩa là giờ đây Bộ trưởng Quốc phòng phải can thiệp để xem xét lại dự án.