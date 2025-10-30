Mỹ Tâm, Bằng Kiều ủng hộ miền Trung, Lý Nhã Kỳ có vai trò mới Nhiều nghệ sĩ Việt đã quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng lúc, diễn viên Lý Nhã Kỳ được công bố giữ vai trò trưởng ban giám khảo một cuộc thi sắc đẹp.

Nhiều nghệ sĩ hướng về miền Trung

Trước tình hình lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề tại các tỉnh miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt đã có những hành động thiết thực để hỗ trợ người dân. Ca sĩ Mỹ Tâm đã ủng hộ 100 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với người dân tại Huế. Cô cũng đang lên kế hoạch để trực tiếp cứu trợ bà con tại quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng chia sẻ với người dân ở Huế gặp lũ.

Cùng chung tấm lòng, ca sĩ Bằng Kiều cũng quyên góp 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Huế với mong muốn giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai.

Ngoài ra, ca sĩ Thanh Duy bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia một đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Những nghĩa cử này đã nhận được sự trân trọng và yêu mến từ đông đảo khán giả.

Các hoạt động và dự án mới

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, làng giải trí Việt vẫn sôi động với nhiều sự kiện và dự án cá nhân. Diễn viên Lý Nhã Kỳ vừa chính thức được công bố là trưởng ban giám khảo của cuộc thi Miss Cosmo TPHCM, đánh dấu vai trò mới của cô trong một đấu trường nhan sắc.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ vừa được công bố là trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Cosmo TPHCM.

Trong khi đó, ca sĩ Quang Hà cho biết anh đang tất bật với lịch trình biểu diễn dày đặc dịp cuối năm. Các nghệ sĩ khác cũng cập nhật những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ.

Khoảnh khắc đời thường của sao Việt

Siêu mẫu Anh Thư tự tin chia sẻ hình ảnh đời thường ở tuổi 43, trong khi vợ chồng hoa hậu Dương Mỹ Linh tận hưởng chuyến du lịch biển cùng hai con. Hội bạn thân gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc sớm mừng lễ hội Halloween.

Hội bạn thân gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh... tổ chức tiệc mừng Halloween sớm.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan có những dòng chia sẻ tâm trạng, còn diễn viên Hồng Ánh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với trang phục tối giản. Về phía các nghệ sĩ gạo cội, danh ca Hương Lan đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người em thân thiết là nghệ sĩ Phượng Mai.