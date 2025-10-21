Quốc tế Mỹ tạm dừng dự luật trừng phạt chống lại Moskva và không tham gia sử dụng tài sản của Nga Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cho biết, dự luật mới về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã bị tạm dừng.

Toà nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Tyun ngày 20/10 cho biết, dự luật về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga đã bị Quốc hội trì hoãn.

"Dự luật trừng phạt là một công cụ trong kho vũ khí của tổng thống mà ông có thể sử dụng để chống lại Nga để buộc họ ngồi xuống bàn đàm phán. Ít nhất bây giờ chúng tôi có ý định nhấn nút tạm dừng" - lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho biết.

Ông John Tyun cho biết thêm, đảng Cộng hòa đang cố gắng giải quyết vấn đề này cùng với Nhà Trắng.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2025, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người nổi tiếng với quan điểm cứng rắn với Nga, đã đề xuất một dự luật liên quan đến việc áp đặt các hạn chế đối với Moskva với lý do từ chối đàm phán một thỏa thuận của Ukraine hoặc có thể vi phạm thỏa thuận trong tương lai. Đặc biệt, đây là 500% thuế nhập khẩu từ các quốc gia mua tài nguyên năng lượng và uranium từ Nga.

Theo Bloomberg, các thượng nghị sĩ chưa sẵn sàng thông qua tài liệu này mà không có sự chấp thuận của tổng thống. Ông Donald Trump nói rằng triển vọng thông qua dự luật sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chính ông.

Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga đã khiến Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la. Ông cũng nhấn mạnh rằng, ông đang chờ đợi việc đưa ra các hạn chế mới với hy vọng ký kết một thỏa thuận giải quyết xung đột Ukraine.

Tờ Bloomberg trích dẫn nguồn tin cho biết ngày 20/10 rằng, Mỹ đã thông báo với các nước châu Âu về việc Washington sẽ không tham gia kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp cho Kiev khoản vay 140 tỷ euro.

"Các quan chức Mỹ đã thông báo với các đồng nghiệp châu Âu của họ rằng, họ sẽ không tham gia sáng kiến, bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington vào tuần trước" - Bloomberg cho hay.

Theo ấn phẩm này, các quan chức Mỹ đã giải thích sự không sẵn lòng của họ trong việc thúc đẩy kế hoạch với những rủi ro đối với sự ổn định của thị trường.