Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik

Các bình luận từ chỉ huy Đội chiến tranh quang phổ thứ 350 của Quân đội Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Đơn vị của Kozlov được thành lập cách đây hai năm để dẫn đầu các nỗ lực của Mỹ nhằm bắt kịp chiến tranh điện tử tiên tiến. Chỉ huy quân đội Mỹ nói về cuộc xung đột ở Ukraine: “Sự nhanh nhẹn được cả hai bên thể hiện trong cách họ tiến hành các hoạt động trong phạm vi phổ, thật tuyệt vời... Cả hai bên đang chơi trò mèo vờn chuột rất rất tốt". Ông nói thêm: “Trong tương lai, đối với chúng tôi, nếu chúng tôi đối đầu với một đối thủ ngang hàng, thì sự nhạy bén và nhanh nhẹn là chìa khóa thành công trong phạm vi quang phổ”.

Các tổ chức chuyên gia quân sự như Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cho rằng, khả năng tác chiến điện tử của Nga là một trong những lý do chính khiến lực lượng Ukraine không đạt được bất kỳ tiến bộ rõ rệt nào trong 3 tháng phản công mùa Hè. Trên chiến trường, quân đội Nga làm gián đoạn liên lạc của Ukraine và cản trở việc nhắm mục tiêu của các loại đạn chính xác do phương Tây cung cấp. Các biện pháp đối phó điện tử cũng giúp quân đội Nga ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga.

Giới lãnh đạo Ukraine đã quảng cáo đất nước của họ là nơi thử nghiệm các hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây, lập luận rằng các nhà sản xuất có cơ hội duy nhất để thử nghiệm khả năng chiến đấu thực sự của các nguyên mẫu. Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh lúc bấy giờ, đã gọi Ukraine là “phòng thí nghiệm chiến đấu” của quân đội Anh trong báo cáo trước Quốc hội vào tháng 7 vừa qua./.