Thứ Năm, 23/10/2025
Quốc tế

Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga

Trung Kiên - Tiến Thành (TTXVN) 23/10/2025 06:56

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/10 ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Hệ thống bơm tại mỏ dầu Rosneft, Nga. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Các biện pháp trừng phạt được công bố 1 ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin - dự kiến được tổ chức tại Budapest (Hungary) bị hoãn lại, do Washington không hài lòng với việc chưa đạt được tiến triển trong quá trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt Rosneft và Lukoil, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng “các biện pháp trừng phạt rất nặng nề này” sẽ “không kéo dài” và cuộc xung đột Nga - Ukraine “sẽ được giải quyết”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Fox Business News trước khi ra tuyên bố chính thức, ông Bessent khẳng định động thái trên là “một trong những lệnh trừng phạt lớn nhất mà chúng tôi (Mỹ) từng áp đặt đối với Liên bang Nga”.

Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil đánh dấu bước thay đổi lớn trong chính sách của ông Trump, vốn không áp đặt trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, mà thay vào đó dựa vào các biện pháp thương mại. Trong nhiệm kỳ thứ thứ 2 tại Nhà Trắng, đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ và Phái bộ Nga tại Liên hợp quốc hiện chưa đưa ra bình luận về các biện pháp trừng phạt mới của Washington.

Cũng trong ngày 22/10, Đan Mạch - quốc gia hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) thông báo các nước thành viên trong khối đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga.

Theo Đan Mạch, các quốc gia thành viên EU còn lại đã “rút quyền bảo lưu đối với gói trừng phạt thứ 19”, do đó, quy trình phê duyệt bằng văn bản của Hội đồng EU đã được khởi động. Nếu không có ý kiến phản đối, “gói trừng phạt sẽ được thông qua vào lúc 8h00 ngày mai (23/10, giờ địa phương)”.

Trước đây, các nước phương Tây cũng đã rất nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Moskva phản đối các lệnh trừng phạt này và có những động thái đáp trả.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/the-gioi/my-trung-phat-2-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-cua-nga-20251023061616634.htm
