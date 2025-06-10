Tin tức Mỹ xem xét phát hành đồng 1 USD in hình Trump ở cả hai mặt nhân kỷ niệm 250 năm độc lập Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đang xem xét phát hành đồng 1 USD kỷ niệm có in hình Tổng thống Donald Trump, khiến dư luận Mỹ xôn xao.

Ngày 3/10, Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đang cân nhắc phát hành đồng xu 1 USD đặc biệt in hình Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước này vào năm 2026.

Thông tin được công bố sau khi nhiều hình ảnh thiết kế bị lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy ý tưởng về một mẫu tiền chưa từng có trong lịch sử Mỹ.

Theo bản phác thảo lan truyền, mặt trước của đồng xu có hình chân dung nghiêng của ông Trump cùng dòng chữ "1776-2026", tượng trưng cho chặng đường 250 năm lập quốc. Mặt sau mô phỏng khoảnh khắc ông Trump bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử tại bang Pennsylvania năm 2024, khi ông giơ nắm tay hướng về phía người ủng hộ và hô vang khẩu hiệu "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu".

Quan chức Bộ Tài chính Brandon Beach đã chia sẻ lại bản thiết kế trên mạng xã hội kèm dòng bình luận: 'Đây không phải là tin giả.' Ông cho biết sẽ công bố thêm chi tiết sau khi chính phủ Mỹ kết thúc giai đoạn đóng cửa. Thông tin này cũng được Bộ trưởng Tài chính Janet Bessent đăng lại, làm dấy lên làn sóng bàn luận rộng rãi trong công chúng.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành của Mỹ, chân dung của một tổng thống đương nhiệm hoặc người mới qua đời chưa đủ hai năm không được phép in trên tiền tệ lưu hành. Điều đó khiến khả năng phát hành chính thức của mẫu tiền này vẫn còn bỏ ngỏ.

Không giống như tiền giấy do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát hành, các loại tiền xu ở Mỹ được sản xuất bởi Cục Đúc tiền, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Cục này có nhiệm vụ thiết kế, đúc và phân phối tiền xu theo yêu cầu, nhưng không có quyền phát hành ra thị trường.

Sau khi được đúc xong, toàn bộ tiền xu sẽ được Fed mua lại theo mệnh giá và đưa vào lưu thông thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Vì vậy, dù Bộ Tài chính nắm quyền sản xuất, việc đồng xu có trở thành tiền tệ chính thức hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của Fed.

Thông tin về đồng xu in hình ông Trump lập tức thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và trong giới chính trị. Một số người ủng hộ xem đây là hành động ghi nhận dấu ấn lịch sử của ông Trump, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng nó đi ngược truyền thống phi chính trị của tiền tệ Mỹ.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một đồng xu mang hình ảnh của một tổng thống còn sống được sản xuất, đồng thời đánh dấu mốc kỷ niệm 250 năm nước Mỹ theo một cách đầy tranh cãi và khác thường.