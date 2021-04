Mỹ ý định trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga

Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 12 người Nga và 20 tổ chức của Nga, đồng thời trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga,với cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử ở Mỹ và thực hiện cuộc tấn công mạng qua SolarWinds, hãng thông tấn Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Các nguồn tin nói rằng, trong số các công dân Nga mà Mỹ chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt có cả các quan chức trong chính phủ và cơ quan tình báo.

Vào đầu tháng 1, cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng của Mỹ (CISA) đã đưa ra một tuyên bố chung của FBI và một số cơ quan khác, theo đó, Nga có khả năng đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các khách hàng của hãng bảo mật máy tính SolarWinds.

Mục tiêu của cuộc tấn công, trong đó có các cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ, như Washington nhận định, là để thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, sau đó đã có thông báo rằng, những kẻ tổ chức cuộc tấn công không chiếm được quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm.

Như đã tuyên bố của cố vấn cho Tổng thống Mỹ Joe Biden về an ninh quốc gia Jake Sullivan, để đáp trả vụ tấn công này Nhà Trắng sẵn sàng sử dụng các phương pháp khác nhau: không chỉ là các biện pháp trừng phạt mà còn cả những công cụ "hữu hình và vô hình". Còn báo The New York Times thì viết rằng, Mỹ đang có kế hoạch thực hiện "những đòn phản công bí mật" vào các hệ thống của Nga, mà người biết được chúng sẽ là giới lãnh đạo, tình báo và quân đội Nga, chứ không phải là thế giới bên ngoài.

Nga phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng.