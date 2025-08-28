Xây dựng Đảng

Na Ngoi hướng mục tiêu đổi mới, phát triển toàn diện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Na Ngoi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản thoát nghèo.

Hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xã Na Ngoi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Na Ngoi và Nậm Càn của huyện Kỳ Sơn (cũ). Đảng bộ xã có 492 đảng viên, với 39 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã Na Ngoi, xã Nậm Càn (cũ) đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, các cấp ủy thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác cán bộ, công tác đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 57 đảng viên mới. Hàng năm, 90% các chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Các mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản hoàn thành.

Trong 5 năm tới, xã Na Ngoi xác định sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Diện tích đất tự nhiên lớn, có đường biên giới dài và nhiều đường tiểu ngạch, phải luôn đối mặt trực tiếp, thường xuyên với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; Vấn đề dân tộc, tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; Các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, an ninh phi truyền thống thường trực các nguy cơ như: Thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, cháy rừng...

Xã Na Ngoi có tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, khí hậu, đậm đà bản sắc đồng bào các dân tộc. Ảnh: Hoài Thu

Đưa Na Ngoi thoát nghèo, phát triển toàn diện

Với quyết tâm chính trị cao và phát huy sự đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, chính quyền và người dân Na Ngoi sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và hành động vì dân. Phát huy vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Xã Na Ngoi cũng xác định, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần và động lực phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Người dân xã Na Ngoi đầu tư máy móc phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Xuân Hoàng

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Na Ngoi xác định, sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thu hút các doanh nghiệp đến xã Na Ngoi tìm hiểu, đầu tư, nhất là các lĩnh vực mà địa phương có lợi thế như: nông, lâm nghiệp, chế biến nông sản, dược liệu, dịch vụ và du lịch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thôn, bản...

Xã Na Ngoi xác định, nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Trong đó, mục tiêu quan trọng là đoàn kết, thống nhất, giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới; xây dựng tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xã sẽ nỗ lực phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng liên kết vùng gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tạo việc làm và thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, xã Na Ngoi đưa ra mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của con người và mảnh đất Na Ngoi; tạo bước đột phá trong công tác giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức, hiểu biết của thế hệ trẻ tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Phấn đấu đến năm 2030, xã Na Ngoi cơ bản thoát khỏi xã nghèo.

Ruộng bậc thang ở xã Na Ngoi. Ảnh tư liệu

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, xã Na Ngoi xác định tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết; tạo sự đột phá cơ bản trong chuyển đổi nhận thức, tư tưởng; phát triển sinh kế gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quyết tâm chỉ đạo nhân rộng xây dựng mô hình điểm sáng "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ 4 tốt" gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đổi mới đồng bộ phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đoàn thể xã Na Ngoi hưởng ứng chào cờ đầu tuần. Ảnh: P.V

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công; xây dựng, giới thiệu và quảng báo các sản phẩm OCOP địa phương; Giao đất ruộng, đất sản xuất, đất ở cho người dân gắn với công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, tránh sạt lở đất.

Tạo mọi điều kiện để người dân đầu tư phát triển kinh tế; từng bước xây dựng các hợp tác xã, tổ liên gia; Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông, chuyển đổi số, y tế, văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng công tác dân tộc, an ninh nông thôn, giữ vững an ninh chính trị; phát huy mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt với các địa phương nước bạn Lào giai đoạn mới.

Xã Na Ngoi cũng xác định các khâu đột phá trong giai đoạn mới: Thứ nhất: Khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ngại khó, ngại đổi mới tư duy sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai: Ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nhất là xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần nâng cao trình độ văn hóa người dân.

Thứ ba: Từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tốn kém, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế -xã hội, vùng biên Na Ngoi còn chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ yên biên giới. Ảnh: P.V

Xã Na Ngoi cũng xác định sẽ từng bước hoàn thiện việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm: Cơ sở hạ tầng giao thông; Cơ sở hạ tầng phát triển du lịch và phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý phát triển kinh tế, xã hội, chuyển đổi số; Quy hoạch không gian phát triển mới; giao đất ruộng, giao đất sản xuất không tranh chấp, không nằm trong diện tích rừng phòng hộ, diện tích đất quy hoạch để sử dụng vào mục đích chung của xã; Thúc đẩy phát triển kinh tế hộ; tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương...