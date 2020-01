Năm 2020, Nghệ An phấn đấu đạt doanh thu 5.260 tỷ đồng từ du lịch

Năm 2019, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục chuyển biến tích cực; nhiều sự kiện du lịch lớn được tổ chức; các điểm du lịch trong tỉnh ngày càng thu hút du khách. Trong năm, toàn tỉnh đón khoảng 6,53 triệu lượt khách du lịch, trong đó 4,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 9,5%; khách quốc tế ước đạt 145.000 lượt, tăng 12,6%; tổng thu du lịch ước đạt 8.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu các dịch vụ du lịch ước đạt 4.580 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

Chiều ngành 8/1, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2020 và Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019.

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2020, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2017-2030. Tỉnh đặt ra mục tiêu: Thu hút từ 5,1 triệu lượt khách du lịch lưu trú, trong đó có 170 ngàn khách quốc tế; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 5.260 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế của du lịch Nghệ An hiện nay, đó là: Công tác quản lý du lịch chưa thật sự quyết liệt; chưa có các sản phẩm đột phá; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm du lịch còn chậm; còn nặng tính mùa vụ trong du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch còn nhỏ lẻ, sức lan tỏa chưa cao; nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế về kỹ năng nghề nghiệp; chưa thu hút được lượng khách có mức chi tiêu cao.

Báo Nghệ An đạt 11/35 giải của cuộc thi báo chí viết về du lịch Nghệ An và du lịch Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Trong khuôn khổ Hội nghị và lễ trao giải, tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019. Theo đó có 35 tác giả, tác phẩm đạt giải. Báo Nghệ An đạt 11/35 giải của cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019. Trong đó có 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.