Năm 2021, giá trị sản xuất thủy sản của Nghệ An đạt trên 2.100 tỷ đồng

Sáng 8/1, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết nuôi trồng thủy sản năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022. Đồng chủ trì có các đồng chí: Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Chí Lương - Giám đốc Chi cục Thủy sản.

Tuy nhiên, diện tích nuôi trồng thủy sản của Nghệ An đạt 23.046 ha, bằng 107,19% so với kế hoạch và bằng 107,31% so với năm 2020. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 20.396 ha, diện tích nuôi mặn lợ đạt 2.650 ha.

Thu hoạch tôm nuôi mặn lợ ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 63.000 tấn, bằng 109,41 % so với năm 2020. Trong đó, sản lượng nuôi nước ngọt đạt 49.800 tấn, nuôi mặn, lợ đạt 13.484 tấn. Sản xuất, ương dưỡng tôm giống đạt 2 tỷ 457 triệu con, bằng 116,5% so với năm 2020. Sản xuất cá giống các loại đạt 680 triệu con, bằng 100% so với năm 2020.

Giá trị sản xuất thủy sản trong năm ước đạt trên 2.100 tỷ đồng, bằng 107,89% so với năm 2020.