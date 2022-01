Năm 2022, ngành Tài nguyên và môi trường Nghệ An triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu và lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2021 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có khá nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Cùng với chủ động rà soát, tham mưu cho tỉnh ban hành kịp thời các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngành đã thẩm định công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của ngành và các địa phương giai đoạn 2021-2030; tổ chức thực hiện các đề án, dự án trên lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo; khí tượng thủy văn; chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, cơ sở và cá nhân trong sản xuất kinh doanh; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân...

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả công tác năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Nổi bật nhất trong năm vừa qua, ngành đã chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc về thu hồi, giao đất, cho thuê đất; tham mưu ban hành bảng giá đất sửa đổi giá đất Khu công nghiệp trong KKT Đông Nam; thẩm định 511 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, 326 hồ sơ giao đất, thuê đất cho một số dự án lớn.

Trong năm 2021, Sở đã tham mưu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường giảm 100 ngày so với quy định, bãi bỏ 3 thủ tục; về lĩnh vực khoáng sản, giảm 323 ngày so với quy định và bãi bỏ 1 thủ tục; lĩnh vực tài nguyên nước giảm được 542 ngày so với quy định và bãi bỏ 10 thủ tục.