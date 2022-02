Năm 2022, Nghệ An có 3.306 công dân lên đường nhập ngũ

Chiều 15/02, dưới sự chủ trì của Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Giao nhận quân năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào Công an. Với các chỉ tiêu sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên; tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt 65% trở lên…



Để chuẩn bị tốt cho ngày hội tòng quân năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành rà soát nguồn, tổ chức sơ khám, khám tuyển sức khỏe đảm bảo chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế, bệnh viện để bố trí đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Đến nay, đã chốt được 3.306 công dân nhập ngũ vào Quân đội, chiếm 105% (trong đó: chính thức 3.150 công dân; dự phòng: 156 công dân; Năm 2022 có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân…).



Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo một số nội dung về công tác chuẩn bị cho Lễ Giao quân năm 2022, kết quả tuyển chọn, chốt quân số…

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng giao, nhận quân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pano, áp phích… Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và giải quyết những vấn đề vướng mắc, nhất là những vấn đề mới phát sinh; Quản lý chặt chẽ số công dân đã chốt quân số.



Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, bệnh viện, các ban, ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức tiêm vaccine mũi 2 và mũi 3, đảm bảo tốt sức khỏe cho công dân nhập ngũ cũng như công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tổ chức giao, nhận quân. Đảm bảo Lễ Giao nhận quân năm 2022 được diễn ra an toàn, phù hợp với tình hình dịch Covid-19./.