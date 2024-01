Năm 2023, số lượng xe ô tô mua mới ở Nghệ An giảm mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2022, Nghệ An thuộc “tỉnh tốp đầu” của cả nước về lượng xe ô tô mua mới với trên 27.000 xe; tuy nhiên trong năm 2023 số lượng xe mua mới giảm còn 20.000 chiếc.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe ô tô tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2022 toàn tỉnh có 27.404 xe ô tô được đăng ký mới. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/12/2023, lượng xe mua mới là 20.000 chiếc, giảm hơn 7.000 chiếc so với năm 2022.

Như vậy, tính đến ngày 31/12/2023, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 177.533 xe ô tô các loại, trong đó xe tô tô con trên 90.000 xe, còn lại là xe tải.

Xe ô tô chờ được cấp biển mới tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An. Ảnh: Văn Trường



Theo khảo sát, người dân Nghệ An chủ yếu mua các dòng xe phổ thông dao động 450 - 700 triệu đồng, xe sang và siêu sang không có nhiều.

Lý giải vì sao người Nghệ An mua xe ô tô giảm hơn mọi năm, theo các chuyên gia thì trong năm vừa qua kinh tế khó khăn chung, từ bất động sản đến xuất khẩu lao động, các ngành sản xuất kinh doanh khác khiến thu nhập người dân giảm sút.

Dịp cuối năm nhưng tại các đại lý bán xe ô tô ở TP Vinh cũng ít người mua. Ảnh: Văn Trường

Một số đại lý ô tô ở thành phố Vinh cho hay, người dân thường mua ô tô vào dịp cuối năm. Hiện các hãng xe có nhiều chính sách hỗ trợ giá, mua xe trả góp tuy nhiên năm nay rất ít khách mua xe.