Năm 2024, cả nước có hơn 2.000 cơ sở phải kiểm kê phát thải khí nhà kính

“

Ông Đào Duy Tâm- Trưởng phòng Tài nguyên nước, biển đảo, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, Sở Tài Nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết thêm: Theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ liên quan và UBND các tỉnh, thành định kỳ 2 năm 1 lần cập nhật danh sách cơ sở, lĩnh vực phát thải khí nhà kính trình Thủ tướng phê duyệt. So với giai đoạn trước, số cơ sở, lĩnh vực phát thải khí nhà kính đã tăng từ 1.910 lên 2.166 cơ sở, lĩnh vực. Theo quy định trên, Nghệ An sẽ đôn đốc các cơ sở thuộc danh mục tiến hành kiểm kê lượng phát thải khí nhà kính để giám sát, quản lý theo quy định./.