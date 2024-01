Năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 19/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan; các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đại diện lãnh đạo các hội thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An hiện có 28 hội thành viên, với hơn 90.000 hội viên. Năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng tới các hội thành viên, quán triệt thực hiện chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, của tỉnh; phối hợp tổ chức thành công chương trình làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An.

Trong công tác thông tin và phổ biến kiến thức, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đã xuất bản 12 số tập san Khoa học và ứng dụng gửi các xã, phường, thị trấn, các sở, ban, ngành trong tỉnh và trao đổi với 63 liên hiệp các tỉnh bạn; duy trì tốt hoạt động website của Liên hiệp.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và các Hội thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoá khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Trong năm 2023, Liên hiệp đã chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn triển khai tổ chức cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023; chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn triển khai tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những hoạt động nổi bật, cách làm mới của hội trong tổ chức hoạt động; đề xuất những giải pháp để nâng cao sự chủ động, tích cực cũng như phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các tổ chức hội thành viên.

Năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý là: Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và các Hội thành viên; phối hợp, chỉ đạo các hội thành viên tổ chức Đại hội đảm bảo quy định; tạo mối quan hệ gắn kết giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có liên quan, củng cố hoạt động các hội thành viên.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tốt cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An và Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024. Chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức pháp luật vào đời sống.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Kết luận số 980-TB/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh uỷ Nghệ An về thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An khoá VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển công tác Hội năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khen thưởng 7 tập thể, 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển công tác Hội năm 2023./.