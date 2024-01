Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Nghệ An là kết quả thu hút đầu tư. Tính đến ngày 10/12/2023, tỉnh đã cấp mới 111 dự án, điều chỉnh 178 lượt dự án, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 50.424 tỷ đồng, gấp 1,5 lần mục tiêu đề ra. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 4,72%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,48 lần. Tiếp đà thành công, năm 2023 là năm thứ 2 Nghệ An tiếp tục lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh hơn 1,474 tỷ USD (là năm đầu tiên thu hút FDI vượt mốc 1 tỷ USD); trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn. Để đạt được kết quả trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, mà tỉnh gọi là “5 sẵn sàng”: Quy hoạch, mặt bằng đầu tư, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực và đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, coi vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư là của tỉnh để tập trung tháo gỡ, giải quyết.