Nam Đàn: Công an viên tử vong khi làm nhiệm vụ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Quỳnh

(Baonghean.vn) - Đêm 10/10, trên địa bàn xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn xảy ra vụ xô xát. Hậu quả khiến 1 công an viên thiệt mạng.

Theo thông tin được người dân cung cấp, tối 10/10, ông Nguyễn Đình T. (SN 1970; trú xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) có xảy ra mâu thuẫn với nhóm người đang ăn uống tại quán nhậu cạnh nhà mình. Trong lúc tức giận, ông T. đã dùng dao chém khiến 1 người bị thương nhẹ ngoài da. Vụ việc ngay lập tức được người dân báo lên chính quyền địa phương.

Một lúc sau, ông Hoàng T. T. (SN 1969) là công an viên phụ trách xóm Yên Quả có mặt để hòa giải. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình T. đã dùng dao đâm vào ông Hoàng T. T. khiến công an viên này bị thương nặng. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong không lâu sau đó.

Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương điều tra, làm rõ.