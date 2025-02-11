Nam Định hòa 2-2 HAGL, 6 trận không thắng, rơi hạng 8 ĐKVĐ V-League chỉ có 9 điểm/9 vòng (2-3-4) và chuỗi 6 trận không thắng. Cú đúp Marlos Brenner không cứu thế trận vỡ vụn, ngoại binh mờ nhạt, nguy cơ trụ hạng.

Trên sân Pleiku rực lửa, cú đúp của Marlos Brenner chỉ đủ giữ Nam Định ở lại với 1 điểm. Trận hòa 2-2 trước HAGL ở vòng 9 V-League nối dài chuỗi 6 trận không thắng, đẩy nhà đương kim vô địch xuống hạng 8 với 9 điểm sau 9 trận (thắng 2, hòa 3, thua 4). Lợi thế từng có trong trận, rồi lối chơi vỡ vụn ở hiệp hai và nền tảng thể lực sụt giảm đã phơi bày vấn đề cốt lõi mùa này.

Hiệp hai và sự vỡ vụn

Marlos Brenner tỏa sáng với 2 bàn thắng, nhưng Nam Định không thể giữ nhịp khi bước vào 45 phút cuối. Thế trận bị chia cắt, khả năng tổ chức pressing và bọc lót suy giảm khiến đội bóng thành Nam bỏ lỡ cơ hội chấm dứt chuỗi khát thắng ngay tại Pleiku.

Nam Định thi đấu sa sút. Ảnh: VPF.

Từ đỉnh cao xuống khủng hoảng

Sau 9 trận, Nam Định chỉ có 9 điểm (2-3-4), bằng điểm với nhóm đang vật lộn cuối bảng. Điều đáng chú ý: họ giữ gần nguyên bộ khung vô địch mùa trước và bổ sung tới 13 ngoại binh, trong khi mỗi trận chỉ được đăng ký 4 người. Lợi thế chiều sâu hóa ra lại đi kèm một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết; các ngoại binh như Percy Tau, Lucas Alves, Kyle Hudlin thi đấu mờ nhạt, thiếu sự ăn ý.

Bài toán chiến thuật và chiếc ghế HLV

Trái với CLB Công An Hà Nội dưới thời HLV Alexandre Polking – đội định hình rõ lối chơi kiểm soát và vận hành ổn định dù xoay tua – Nam Định đang đánh mất bản sắc từng giúp họ lên ngôi. Biến động trên băng ghế chỉ đạo cũng ảnh hưởng lớn: HLV Vũ Hồng Việt rút lui, nhường chỗ cho người kế nhiệm Nguyễn Trung Kiên – người chưa có kinh nghiệm cầm quân ở V-League. Dù ông Việt giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật, tiếng nói trên sân đã thay đổi.

Nam Định có trận đấu vất vả trước HAGL. Ảnh: VPF.

Thống kê nổi bật

Chỉ số Giá trị Trận gần nhất Hòa 2-2 trước HAGL (vòng 9, sân Pleiku) Điểm số sau 9 trận 9 điểm (thắng 2, hòa 3, thua 4) Chuỗi không thắng 6 trận Vị trí hiện tại Hạng 8 Khoảng cách tới nhóm cuối 2 điểm Cầu thủ nổi bật Marlos Brenner (cú đúp)

Nguy cơ đua trụ hạng – hiện thực gần hơn bao giờ hết

Chỉ hơn nhóm cuối 2 điểm, Nam Định đã để các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như HAGL, Đà Nẵng hay SLNA lấy điểm. Mặt bằng V-League mùa này không còn đội “lót đường”; mỗi cú sảy chân đều có thể kéo nhà vô địch vào vòng xoáy đua trụ hạng.

Lịch đấu sắp tới dày đặc

Phía trước là chuỗi trận khắc nghiệt: Hà Nội FC, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thể Công Viettel – những đối thủ đang có phong độ cao. Bên cạnh V-League, đội bóng thành Nam còn phải chia sức cho AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và thể lực.

Điểm tựa để trở lại

Theo đánh giá trong nội dung nguồn, tinh thần chiến đấu sẽ là yếu tố sống còn. Khi nhóm cuối như HAGL, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm lớn, Nam Định cần khôi phục sự gắn kết, tái định hình lối chơi và phát huy những điểm mạnh từng làm nên chức vô địch, nếu không muốn bị cuốn sâu vào cuộc chiến trụ hạng.