Thứ Hai, 15/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Nam kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng từ 5 công ty 'ma'

Hải Sâm 15/09/2025 06:08

Kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải đã mua 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp “ma” với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hải là kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh. Từ năm 2021, đối tượng đã truy cập các hội nhóm trên mạng xã hội tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từ một số cá nhân quảng cáo, rao bán.

ảnh 1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải. Ảnh: Công an Quảng Trị

Các hóa đơn này được cung cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, nhằm khấu trừ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Zalo, Facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3-4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính VAT), gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá…

Bước đầu xác định, Hải đã mua tổng cộng 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nam-ke-toan-truong-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-22-ty-dong-tu-5-cong-ty-ma-2442394.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nam-ke-toan-truong-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-22-ty-dong-tu-5-cong-ty-ma-2442394.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát hàng tỷ đồng

Khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát hàng tỷ đồng

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí 'nóng'

Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí 'nóng'

Đọc tiếp

Khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát hàng tỷ đồng

Khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát hàng tỷ đồng

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí 'nóng'

Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí 'nóng'

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Nam kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng từ 5 công ty 'ma'

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO