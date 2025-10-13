Thời sự Năm nhiệm vụ trọng tâm phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới cần đổi mới toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 12/10, tại phiên thảo luận Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều đại biểu đã đưa ra những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, tập trung vào các vấn đề then chốt trong phát triển đất nước. Trong đó, tham luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ – đã nhận được sự quan tâm đặc biệt với chủ đề: "Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc".

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong suốt 80 năm kể từ ngày lập nước đến nay, Đảng ta luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là "then chốt của then chốt" trong xây dựng Đảng và quản trị quốc gia. Theo Bộ trưởng, mọi thắng lợi của cách mạng, từ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập đều khởi nguồn từ đường lối đúng đắn của Đảng về công tác cán bộ, cũng như từ sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "những người trực tiếp hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước".

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, cùng với quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Đảng không chỉ là người dẫn dắt về chính trị, mà còn là lực lượng kiến tạo thể chế, xây dựng động lực đổi mới và hình thành hệ giá trị công vụ mới, phù hợp với yêu cầu của nền quản trị quốc gia hiện đại".

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và kinh tế tuần hoàn, đội ngũ cán bộ, công chức cần thay đổi tư duy, hành động linh hoạt, chủ động và sáng tạo. Họ không chỉ là người thực thi công vụ, mà còn phải là "người hoạch định chính sách, người phục vụ nhân dân", có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt trong đổi mới tư duy, nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ. Trước yêu cầu phát triển mới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện đồng bộ:

Thứ nhất, Đảng cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc kiến tạo giá trị và môi trường phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo Bộ trưởng, điều này thể hiện trên ba phương diện: (1) Lãnh đạo chính trị-tư tưởng, bảo đảm bản lĩnh và lòng trung thành của cán bộ; (2) Lãnh đạo thể chế - cơ chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, dân chủ, công bằng; (3) Lãnh đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, gắn công tác cán bộ với hiệu quả công vụ và niềm tin của nhân dân.

Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, liên thông, minh bạch và hiệu quả, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định mới. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Phải xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định về tổ chức bộ máy và luật cán bộ, công chức, viên chức, để hình thành nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân".

Thứ ba, chú trọng xây dựng hệ giá trị và văn hóa công vụ văn minh, hiện đại, gắn với việc xây dựng con người văn hóa, đạo đức và nhân cách Việt Nam trong thời đại mới. Bộ trưởng khẳng định: "Cần hình thành hệ giá trị chuẩn mực của công chức, viên chức-có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước". Bên cạnh đó, nền văn hóa công vụ phải được phát triển theo hướng nhân văn, gần dân, sát cơ sở, đề cao tinh thần phục vụ, tự trọng và lòng tự hào dân tộc.

Thứ tư, đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khung năng lực chuẩn, coi đây là nền tảng để hình thành đội ngũ cán bộ chiến lược có chất lượng cao. Cùng với đó là đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất, gắn tiêu chuẩn chức danh với năng lực vị trí việc làm, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời và tự rèn luyện.

Thứ năm, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ trưởng khẳng định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và quản trị số trong công tác cán bộ là yêu cầu tất yếu. "Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Chính phủ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chắc chắn sẽ tiếp tục trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong quản trị quốc gia hiện đại, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.