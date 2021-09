Nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Vào lúc 15 giờ ngày 18/09/2021, trận Chung kết của cuộc thi Beyond the Knowledge – Bay cao cùng tri thức (cuộc thi Olympia của trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã được tổ chức với sự tham gia của 4 thí sinh: Nguyễn Trung Kiên, Hoàng Viết Trung, Hoàng Thị Trà My và bạn Chu Văn An.

Cả 4 thí sinh đều là học sinh lớp 11A4 - chuyên Hóa và đây là lần đầu tiên cuộc thi có một thí sinh nữ tham gia. Chiến thắng chung cuộc đã gọi tên thí sinh Chu Văn An với 265 điểm. Với chiến thắng nay, An đã trở thành người đại diện cho trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.