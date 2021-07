Nam thanh niên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến

(Baonghean.vn) - Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.