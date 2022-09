Nam thanh niên cướp 4 thẻ cào điện thoại đối mặt với hình phạt nào?

(Baonghean.vn) - Đang có tiền án về tội “Cướp tài sản”, đối tượng Cao Xuân Hoàng hỏi mua 4 thẻ cào điện thoại, loại 500 nghìn đồng rồi cầm thẻ bỏ chạy. Với hành vi này, nam thanh niên sẽ đối mặt với hình phạt nào?

Trước đó Báo Nghệ An đã đưa tin, vào lúc 17h45' ngày 15/9, một thanh niên tới ki ốt bán hàng tạp hóa tại xã Hưng Lộc mua 4 chiếc thẻ cào điện thoại, loại mệnh giá 500 nghìn đồng, nhưng sau đó chưa trả tiền đã bỏ chạy. Ngay lập tức người đàn ông bán hàng lao ra đường để đuổi theo, tuy nhiên, nam thanh niên đã kịp leo lên xe, rồ ga phóng đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của ki ốt tạp hóa ghi lại.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, xác minh. Đến 13h ngày 17/9/2022, lực lượng chức năng đã truy bắt được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh. Đối tượng là Cao Xuân Hoàng (SN 1990, trú tại thôn 6, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghiện game nên đã cướp thẻ cào điện thoại để nạp tiền.

Được biết, Hoàng là đối tượng có tiền án tiền sự, vừa mãn hạn tù về tội cướp giật tài sản chưa lâu đã "ngựa quen đường cũ". Hiện, Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Xuân Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo ông Lê Quang Huy (SN 1960, trú xã Hưng Lộc), chủ ki ốt bán hàng tạp hóa, sáng 17/9, chị gái của Cao Xuân Hoàng đã đến gặp vợ chồng ông để xin lỗi và trả số tiền 2 triệu đồng thay em trai.

Với hành vi này, nam thanh niên sẽ đối mặt với hình phạt nào? Theo Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải & Cộng sự, cho hay: Hành vi của Cao Xuân Hoàng có dấu hiệu của tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 171, Bộ luật Hình sự hiện hành với khung hình phạt tù từ 01 đến 05 năm. Tuy nhiên, nếu ông Lê Quang Huy thường xuyên đau ốm thì Cao Xuân Hoàng sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 03 đến 10 năm do phạm tội đối với người già yếu là tình tiết định khung quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 171, Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, Cao Xuân Hoàng thực hiện hành vi phạm tội khi đang có tiền án về tội Cướp giật tài sản, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52, Bộ luật Hình sự.

Việc gia đình Cao Xuân Hoàng đã đến xin lỗi và khắc phục hậu quả cho bị hại đầy đủ số tiền 2 triệu đồng sẽ là tình tiết giảm nhẹ được Cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khi giải quyết vụ việc.