Nam thanh niên Nghệ An cầm đầu đường dây ma túy táo tợn

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu cho biết, ngay trong ngày đầu triển khai Kế hoạch ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, đơn vị đã phối hợp với Đội CSGT 1.48 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ, bắt 1 đối tượng, thu 1.000 viên ma túy tổng hợp và 37 gam heroin.

Theo đó, vào cuối tháng 5/2020, thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Quỳ Châu thấy nổi lên một đối tượng trong địa bàn thường xuyên móc nối, cấu kết với các đối tượng cộm cán hình sự ngoại tỉnh, chủ yếu là người miền Bắc, hình thành nên một đường dây vận chuyển ma túy xuyên tỉnh, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự, khiến cho bà con vô cùng hoang mang, lo lắng.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ, xác định được các đối tượng liên quan trong đường dây cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Công an huyện Quỳ Châu đã lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Lô Hoàng Anh và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Khoảng 14h ngày 1/6, Ban chuyên án xác định đối tượng chính trong đường dây đã bắt đầu vận chuyển ma túy từ địa bàn huyện Quế Phong qua huyện Quỳ Châu để ra Bắc. Ban chuyên án đã bố trí phương tiện, lực lượng để bám sát và vây bắt. Tuy nhiên, đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt khi thường xuyên thay đổi phương tiện, đặc điểm quần áo nhằm mục đích “cắt đuôi” lực lượng chức năng. Quá trình theo dõi, nhận thấy đối tượng lên xe khách để di chuyển ra Bắc, Ban chuyên án đã phối hợp Đội CSGT 1.48, Phòng CSGT Công an tỉnh để tiến hành chặn bắt.



Đến 16h30 cùng ngày, tại Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với Đội CSGT 1.48 tổ chức chốt chặn, dừng xe ô tô khách, nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Lô Hoàng Anh (SN 1994), trú tại bản Bình 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, thu giữ trong người đối tượng 1.000 viên ma túy tổng hợp và 37 gam heroin.

Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai thêm một số đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.