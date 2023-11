Nam thanh niên nhận bản án vô thời hạn vì số ma tuý lớn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Vì hám lợi, Hóa đã mua ma tuý số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khi đang giao dịch số ma tuý lớn ở trong khách sạn, Hoá bị công an bắt quả tang.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Tiến Hoá (SN 1987), trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Nguyễn Tiến Hoá làm việc tại Lào thì quen biết 2 người đàn ông tên Tu và Tủa (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hoá biết Tu có ma tuý bán nên trao đổi số điện thoại để liên lạc. Ngày 27/6, Tủa gọi cho Hoá nói có người ở Việt Nam muốn mua ma tuý. Một lúc sau, người khách đó gọi điện cho Hoá đặt mua 2 bánh heroin, 30 gói ma tuý hồng phiến.

Có khách đặt hàng, Hoá gọi điện cho Tu đặt mua 2 bánh heroin với giá 8.000USD và 30 gói hồng phiến giá 80 triệu đồng. Tu hẹn Hoá giao ma tuý ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Sau đó, Hoá gọi điện cho người mua thống nhất 2 bánh heroin giá 350 triệu đồng và 30 gói hồng phiến giá 120 triệu đồng. Tối 30/6, Hoá đi lấy ma tuý từ Tu và mang về nhà mình cất giữ.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hoá thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Hà Vũ



Đến 5h ngày 1/7, Hoá mang ma tuý bắt xe buýt ra thành phố Vinh giao cho khách. Đến 7h10 cùng ngày, Hoá gặp người đàn ông ở cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An rồi lên xe ô tô đến 1 khách sạn trên địa bàn để giao ma tuý. Khi Hoá và người đàn ông đó đang giao dịch ma tuý thì bị Công an Nghệ An ập vào bắt quả tang với tổng số lượng ma tuý 1.256,7 gam. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông đi cùng Hoá chạy ra ngoài hành lang nhảy xuống đường tẩu thoát.

Tại phiên toà, Hoá thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hoá xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời và phụng dưỡng mẹ già.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hoá tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.