Nam thanh niên nhặt được tiền, giao cho công an trả lại người mất

Thông tin từ Công an xã Nam Lĩnh (Nam Đàn), đơn vị vừa phối hợp với anh Hoàng Văn Thông tiến hành trao trả tài sản mà anh Thông nhặt được cho chị Nguyễn Thị Tâm (41 tuổi), trú tại phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, anh Thông đã đến trình báo vụ việc, giao nộp toàn bộ tài sản cho Công an xã Nam Lĩnh, đồng thời đăng tải thông tin trên trang cá nhân mong muốn sớm tìm được người đánh mất để trả lại.

Qua công tác xác minh, Công an xã Nam Lĩnh đã xác định chị Nguyễn Thị Tâm trú tại phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò là chủ nhân của số tài sản trên. Sau đó, Công an xã Nam Lĩnh đã mời chị Tâm đến cơ quan công an và trao trả lại số tài sản mà chị đánh rơi.