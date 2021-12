Nam thanh niên vào đền trộm tiền công đức để… chơi game

Ngày 13/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Quang (SN 2003), trú tại xóm Lương Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội “Trộm cắp tài sản”.



Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài và mua thẻ chơi game nên trưa 06/12/2021, Trần Đăng Quang, đã đến đền Hội Thiện (thuộc xóm 6, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) với mục đích trộm tiền trong hòm công đức.

Cán bộ Công an huyện Đô Lương lấy lời khai đối tượng Trần Đăng Quang. Ảnh: Hồng Ngọc Đến đền, Quang thấy cổng đền mở nên đã để xe mô tô ngoài cổng rồi đi bộ vào phía trong đền. Quan sát xung quanh vắng vẻ không có ai, Quang đi đến khu vực để hòm công đức rồi dùng công cụ moi các phong bì chứa tiền ở trong hòm công đức.



Sau khi lấy được nhiều phong bì, Quang lên xe nổ máy đi về cánh đồng Rủ Hồi thuộc xã Hiến Sơn. Quang bóc 15 chiếc phong bì trộm được có tổng số tiền là 3,8 triệu đồng. Số tiền trên, Quang đã tiêu xài cá nhân và mua thẻ chơi game online.

Sau khi được người thân vận động, Quang đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp số tiền 1,4 triệu đồng còn lại cùng các đồ vật khác có liên quan.