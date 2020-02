Nam thanh niên xúc phạm công an trên facebook vì từng bị cảnh sát giao thông xử phạt

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa triệu tập đối tượng Vi Văn Thiệt, SN 1994, trú tại bản Kiềng, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu đến trụ sở để làm việc liên quan đến việc anh này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ, bình luận một số bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng CAND.

Vi Văn Thiệt bị triệu tập vì đăng thông tin xúc phạm lực lượng CAND lên trang Facebook. Ảnh: Đức Vũ Qua rà soát, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện Facebook "Chu La" có chia sẻ bài viết xúc phạm đến sự hi sinh của 3 cán bộ chiến sĩ công an tại Hà Nội. Ngoài ra trong 1 bài chia sẻ của trang Facebook "Quang Trung" có nội dung phản ánh lực lượng CSGT xử phạt 7 triệu đồng đối với 1 nam sinh viên có hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tài khoản Facebook "Chu La" đã chia sẻ kèm theo tiêu đề: "Đm bọn nó làm luật thiểu năng, da cam".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu đã xác định chủ nhân của tài khoản Facebook "Chu La" là Vi Văn Thiệt, SN 1994, trú tại bản Kiềng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Tại trụ sở Công an huyện, Vi Văn Thiệt đã thừa nhận tài khoản Facebook "Chu La" là của mình, đồng thời thừa nhận những thông tin đã chia sẻ, bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng CAND như trên là do mình thực hiện.



Vi Văn Thiệt cũng thừa nhận lý do chia sẻ, bình luận những thông tin trên là trong một vài lần điều khiển giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ thì bị CSGT xử phạt vi phạm hành chính, từ đó nảy sinh tâm lý ác cảm với lực lượng Công an. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, Vi Văn Thiệt đã nhận ra hành vi vi phạm của mình, đã gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm, đồng thời đăng tin trên Facebook cải chính thông tin, xin lỗi lực lượng CAND.