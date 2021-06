Nan giải bài toán đạt mức sinh thay thế ở Nghệ An

Hiện, trên toàn tỉnh, phụ nữ chưa thành niên sinh con chiếm tỷ trọng 2,2‰, trong đó cao nhất ở vùng núi cao (9,8‰), cao hơn 12 lần so với vùng đồng bằng (0,8‰). Vùng núi thấp là vùng có tỷ lệ phụ nữ từ 10-17 tuổi sinh con cao thứ hai (1,6‰). Lý giải về sự khác biệt này là do điều kiện sống khó khăn, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, ảnh hưởng của kết hôn và sinh con sớm tới sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn hạn chế. Một nguyên nhân khác là do phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số về việc lấy chồng và sinh con sớm. Tỷ lệ phụ nữ từ 10-17 tuổi sinh con ở khu vực nông thôn là 2,4‰, cao hơn 3 lần so với khu vực thành thị (2,6‰).