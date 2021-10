Nạn nhân người Nghệ An cùng hàng trăm bị hại tố cáo Tập đoàn bất động sản Khải Tín

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi biết thông tin Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị bắt giữ, đã có hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo về hành vi lừa đảo của những "ông chủ" của doanh nghiệp này.

Trước đó, như đã thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy Tập đoàn Khải Tín (có văn phòng đóng tại TP Huế) chuyên kinh doanh về bất động sản (BĐS) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên vào cuộc điều tra.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng.

Đến ngày 16/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP Huế) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín; Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland) là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú tại số 36 đường Lý Tự Trọng, TP Huế), nhân viên công ty. Quá trình khám xét văn phòng làm việc và nhà ở các đối tượng, Công an thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan. Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra ban đầu đã xác định được, các đối tượng nói trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên để “vẽ” ra các dự án mua bán, môi giới BĐS trên địa bàn tỉnh để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân. Tổng giám đốc Phan Minh Thi ký vào lệnh khám xét nhà ở trước khi được Công an dẫn giải về trại tạm giam.

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, Tập đoàn Khải Tín đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mặc dù chỉ thu mua những lô đất ở riêng lẻ nhưng các đối tượng đã “thổi phồng” thành các dự án nghỉ dưỡng. Dự án “Compound Vạn Xuân” tọa lại tại số 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) là một ví dụ. Một nữ nạn nhân (trú tại TP Huế) nhớ lại khi biết Tập đoàn Khải Tín quảng cáo trên các trang web là sắp ra mắt dịch vụ như: mua sắm, dự án cao cấp Compound Vạn Xuân, kèm theo đó là các phòng tập gym, bể bơi, nhà hàng… nên chị đã giấu chồng đi vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hợp đồng đặt cọc trước 50% số tiền mua căn hộ 3 tỷ đồng. Ngoài thủ đoạn “thổi phồng” nhiều khu đất ở riêng lẻ thành dự án cao cấp, Tập đoàn Khải Tín còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu đất tại các dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khi trúng đấu giá thì đã không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất. Trong khi đó, Tập đoàn Khải Tín lấy hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại thấp hơn so với giá đấu. Nhiều người tưởng là thật nên đã đồng ý mua lại và chuyển cho Khải Tín số tiền nhiều tỷ đồng...

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu tại nhà của đối tượng Nguyễn Hà Tấn.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 10 ngày qua (từ ngày 17 đến 27/10) đã có hơn 200 nạn nhân ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế về việc Tập đoàn Khải Tín chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất với số tiền lên đến 56 tỷ đồng.