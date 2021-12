Nâng cao chất lượng phối hợp giữa Quân khu 4 với 6 tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Hội nghị do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì.



Điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Nổi bật là phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ LLVT về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển KT- XH và phòng, chống dịch Covid-19.



Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kết hợp giữa phát triển KT-XH gắn với nhiệm vụ QP-AN, tiến hành tổ chức điều chỉnh quy hoạch các khu kinh tế - quốc phòng. Trong năm qua, 6 tỉnh đều duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách đảm bảo kế hoạch, các mục tiêu, chỉ tiêu khác đều cơ bản hoàn thành.

Các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ, công trình chiến đấu trên biển, đảo, biên giới, tăng cường quản lý và sử dụng đất quốc phòng, giúp đỡ nước bạn Lào về nhiều mặt để xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ngoài ra, toàn Quân khu còn thường xuyên có sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức huấn luyện, diễn tập giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội gắn với phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội; tăng cường đối ngoại quốc phòng...

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên Phát biểu tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Năm 2021, tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp nhanh chóng thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, có bước phát triển. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022 tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Tập trung xây dựng và triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, sát đối tượng, sát thực tiễn. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Hoàn thành công tác tuyển, gọi và giao quân năm 2022. Chủ động nắm, dự báo và phát hiện tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác hợp tác với nước bạn Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng dân quân huyện Quỳ Châu huấn luyện tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu và 6 tỉnh trong Quân khu tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.