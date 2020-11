Nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn có số lượng hợp lý và chất lượng cao. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ đạt trên 98% quân số. Lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả các sự cố về thiên tai bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, phòng chống dịch Covid-19.



Thực hành huấn luyện dân quân năm thứ nhất lực lượng dân quân xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Trọng Kiên

Hiện nay, Luật Dân quân tự vệ số 48, ngày 22/11/2019, Nghị định số 72, ngày 30/6/2020 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, nhiều quy định chế độ, chính sách đã thay đổi đòi hỏi quá trình thực hiện công tác dân quân tự vệ phải thay đổi, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Mục tiêu của đề án giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương khi có tình huống xảy ra.



Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ của lực lượng dân quân xã Nghi Kim, TP Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết của các cấp, tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã. Sở Tài chính nghiên cứu, tính toán trên cơ sở đề án để bố trí dự toán hàng năm, bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động dân quân tự vệ.

Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong thời gian tới.