Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh cùng các hội viên của Hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang An

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An (nay là Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Nghệ An), là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.

Thời gian vừa qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các hoạt động tuyên truyền, các hội thảo, hội nghị, tư vấn khiếu nại người tiêu dùng, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An đã trở thành tổ chức đáng tin cậy trong công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; bảo vệ uy tín của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ chân chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó, góp phần cùng với Nhà nước ngăn chặn và hạn chế những gian dối trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần tạo sự lành mạnh trong thương trường, thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội trong tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn như: Sự phối hợp giữa các hội viên của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn hạn chế, tính chủ động và linh hoạt chưa cao; chưa đưa ra được những khuyến cáo, cảnh báo, hướng dẫn cụ thể cho người tiêu dùng trong địa bàn tỉnh. Kinh phí hoạt động không có; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ yếu là lồng ghép trong các chương trình, hội nghị khác nên kết quả còn rất khiêm tốn, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Tại Đại hội, có nhiều tham luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế để nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao hơn.

Các đại biểu biểu quyết công tác nhân sự đại hội. Ảnh: Quang An

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội sẽ tập trung tuyên truyền tôn chỉ, mục đích, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia Hội; Phấn đấu các huyện đều có chi hội hoạt động; Kiện toàn tổ chức, thành lập văn phòng tư vấn, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và các chi hội trực thuộc...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, trong những năm qua, công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Nghệ An đã có những thành tích và kết quả nổi bật; sự kiện Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Nghệ An ngày hôm nay là dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đại hội không chỉ là sự hoàn thiện về cơ cấu, mạng lưới các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ người tiêu dùng mà còn là điều kiện để tiếp tục thực thi hiệu quả các mục tiêu của công tác bảo vệ người tiêu dùng tại tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng những năm qua. Ảnh: Quang An

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện các mục tiêu, Hội cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện các thủ tục để ban hành Điều lệ của Hội; phối hợp, mở rộng và thống nhất hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng.

Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có gần 60 Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoạt động tại các tỉnh, thành trên cả nước. Trong quá trình hoạt động, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Nghệ An cần lưu ý có sự kết nối chặt chẽ với các Hội nêu trên, từ đó, tạo dựng mạng lưới các tổ chức xã hội hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ người tiêu dùng trên phạm vi cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội khóa mới. Ảnh: Quang An

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa các đồng chí Ban Thường vụ khoá I không tham gia BCH khoá mới. Ảnh: Quang An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị, thời gian tới, Hội cần làm tốt việc kết nối thông tin và tuyên truyền giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giúp nhà sản xuất cải thiện thông tin sản phẩm, tăng cường kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phát hiện và xử lý đối với những thông tin sai lệch hoặc hiện tượng làm giả, làm nhái sản phẩm chính hãng. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện cần phối hợp Hội để xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa II; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.