Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 23/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III năm 2023 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ.

Đây là Nghị định về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Tham dự Hội nghị, có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, đại diện lãnh đạo và trưởng các phòng, ban Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Ảnh: Đ.C

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, ba lực lượng đã chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Chú trọng trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình ngoại biên, khu vực biên giới, miền núi, dân tộc; tình hình người nước ngoài; vấn đề biển, đảo; công tác quản lý đường biên, kiểm soát người và phương tiện qua các cửa khẩu đường bộ... Qua đó, đã trao đổi hơn 50 thông tin có liên quan, phục vụ tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở để Công an, Quân sự, BĐBP tỉnh thống nhất đánh giá, nhận định tình hình để triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền, biên giới, lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Trong quý, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2402 vụ/3225 đối tượng (Công an 2331 vụ/3129 đối tượng; BĐBP tỉnh 71 vụ/96 đối tượng) đã phối hợp bắt giữ, xử lý 08 vụ/20 đối tượng; tang vật thu giữ: 358,68 gam hêrôin, 19 viên MTTH; 126,4 kg pháo nổ; 11,499 m3 gỗ các loại...

Lực lượng Công an và Biên phòng trên địa bàn huyện Tương Dương vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: Lê Thạch

Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Các lực lượng đã phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức diễn tập KVPT, diễn tập PCLB-TKCN cấp huyện năm 2023 cho 4 huyện, thị xã đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, như: Kinh nghiệm trong công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực miền núi, biên giới, dân tộc; trong nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển; trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ, buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu…

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Đ.C

Kết luận tại hội nghị, thay mặt các lực lượng đồng chủ trì, Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; thống nhất nhận định, đánh giá và dự báo tình hình. Kịp thời báo cáo, tham mưu các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp trong đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Làm tốt công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Tập trung phát hiện, ngăn chặn, âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối ANTT của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối; kịp thời đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia và tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biên giới, vùng biển; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh…