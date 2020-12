Nâng cao hiệu quả đầu tư FDI vào Khu kinh tế Đông Nam

Nhiều dự án lớn



Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nghe giới thiệu về dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty LuxShare ICT đầu tư tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Đông Nam đang tiếp tục hỗ trợ thủ tục cấp phép đầu tư cho các dự án có quy mô lớn như: Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp vỏ máy tính của Tập đoàn Juteng (200 triệu USD), Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử của Tập đoàn Everwin USA (200 triệu USD), Dự án Sản xuất cấu kiện điện tử Foxconn (300 triệu USD),…



Đồ họa: Lâm Tùng

Một số dự án FDI có quy mô lớn đã đăng ký đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An trong thời gian qua bao gồm: Dự án Luxshare - ICT do Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An (Hồng Kông) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 140 triệu USD; Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (Singapore) do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 76,4 triệu USD; Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone -1 Nghệ An do Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An (Thái Lan) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 92,2 triệu USD.



Đóng hộp tại Nhà máy Royal Foods Khu công nghiệp Nam Cấm (Khu Kinh tế Đông Nam). Ảnh: Lâm Tùng

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tính đến tháng 8/2020, đã có 26/43 dự án FDI đi vào hoạt động, góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước so với các doanh nghiệp trong nước hiện nay vẫn còn hạn chế, cụ thể, năm 2019, nguồn thu NSNN tại các doanh nghiệp FDI chỉ chiếm tỷ lệ 11,9% trong tổng thu NSNN của tất cả các doanh nghiệp trong KKT Đông Nam.Các dự án FDI đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An trong thời gian qua chủ yếu là những dự án đầu tư vào lĩnh vực may mặc xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện tử, chế biến nông, lâm sản và sản xuất hàng tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực đầu tư có sử dụng số lượng lớn lao động, giúp tỉnh Nghệ An giải quyết được một lượng lớn lao động phổ thông của địa phương, đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương có thể hoạt động cung ứng các dịch vụ kèm theo như cho thuê nhà, dịch vụ ăn uống, kinh doanh nhu yếu phẩm...

Nhìn chung, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã góp phần hỗ trợ có hiệu quả môi trường đầu tư, tiên phong trong đào tạo, nâng cao trình độ và tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, tham gia hoạt động xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động thiện nguyện khác.



Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI ở KKT Đông Nam chủ yếu quy mô dự án còn ít, tỷ lệ góp vốn đầu tư, nộp ngân sách Nhà nước của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hạn chế so với các dự án đầu tư trong nước, tỷ lệ vốn thực hiện, vốn đăng ký còn thấp.