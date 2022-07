Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh. Tham gia có 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. Ngoài ra, có đại diện Ban An toàn giao thông các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Mục tiêu của lớp tập huấn góp phần nâng cao, trau dồi năng lực cho cán bộ đang làm công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông… Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý và phối hợp giữa Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và Ban An toàn giao thông cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện nhiều giải pháp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông liên tục giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa bền vững. Cùng với đó, nhu cầu giao thông vận tải của người dân, số lượng phương tiện giao thông sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng, tạo nên sức ép về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Thực tế này đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông là vấn đề cốt lõi và rất cần được sự quyết tâm, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan tới công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Bởi vậy, thông qua hội nghị tập huấn, bằng kinh nghiệm công tác của mình, cũng như các nội dung tập huấn, các đại biểu cần tập trung bàn bạc, thống nhất các giải pháp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn...

Ngay sau khai mạc, các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn đã được truyền đạt nhiều nội dung, gồm: Báo cáo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; phổ biến Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 -2025. Hiệu quả từ các Chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn; các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo Nghị quyết số 27/2021/NĐ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn giao thông vận tải trong logistics… Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt về kỹ năng tiến hành một buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.