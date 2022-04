Nâng cao kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến khoáng sản

Sáng 22/4, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản. Tham dự có lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Sở Công Thương Nghệ An và lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành trên cả nước.