Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội

(Baonghean.vn) - Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên sau khi uống rượu tại nhà mình, Hòa vác con dao lợ, vượt tường rào vào nhà ông chú ruột vung dao chém và tiếp tục rượt đuổi ông chú cho đến khi bị vấp ngã mới dừng lại.

(Baonghean.vn) - Nguyễn Sỹ Toàn mới ra tù nhưng đã tham gia bán ma túy. Toàn đang dùng xe đạp để vận chuyển nhiều viên thuốc lắc thì bị công an bắt giữ.

(Baonghean.vn) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Báo Tài nguyên và Môi trường đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai hoạt động trồng cây để trung hòa carbon hướng đến Net Zero, sẽ được triển khai chính thức từ năm 2023.

Ở trận đấu giữa Hà Lan vs Qatar, đội bóng của HLV Louis van Gaal không tốn quá nhiều sức cũng giành thắng lợi 2-0 để lọt vào vòng 18 với tư cách đội đầu bảng. Dưới đây là đánh giá người thắng, kẻ thua sau trận đấu cuối bảng A World Cup 2022.

Bên cạnh nhan sắc "đỉnh cao", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My và Người đẹp biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu còn thu hút bởi lối dẫn chuyên nghiệp trong các chương trình Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Đó là Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11; Ủy ban Đoàn kết Công giáo cụm phía Bắc phát động thi đua năm 2023; Tổng Giám đốc SLNA nói về thông tin Phan Văn Đức đầu quân Công an Hà Nội... là những nội dung chính trong ngày 29/11.

(Baonghean.vn) - Trước dự báo từ đêm 30/11, khu vực các tỉnh Trung Bộ có mưa lớn và khả năng kéo dài, Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung ứng phó.

(Baonghean.vn) -Những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho khách hàng, từng bước số hóa các dịch vụ điện.

Các biện pháp trừng phạt chống Nga do phương Tây áp đặt không còn khả năng ngăn chặn Nga, Alexander Shirov, Giám đốc Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nêu quan điểm của ông với Sputnik.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và cho ý kiến kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở rà soát, xác định được một số điểm phức tạp về ma túy nổi lên tại các xã Xiêng My, Yên Thắng, Yên Hòa, Lưu Kiền, Xá Lượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.