Xã hội Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh, cùng với toàn Đảng, toàn dân vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Văn An

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lục, ở phường Thành Vinh. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Cụ thể: Về công tác chỉ đạo, tham mưu: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Luật, Nghị định của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân khu và Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch và chương trình thực hiện sát với thực tiễn địa phương; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trên địa bàn. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và chỉ đạo cấp huyện hoàn thành các cuộc diễn tập có chất lượng, an toàn tuyệt đối. Tham mưu địa phương đầu tư triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh quyết liệt chỉ đạo, tổ chức sáp nhập, giải thể, tổ chức lại cơ quan, đơn vị và thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đúng quy định. Tích cực, chủ động triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước, đề án của Quân uỷ Trung ương và quyết định Bộ Quốc phòng về tổ chức cơ quan quân sự địa phương đúng quy trình, tiến độ.

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương (Đảng Bộ Quân sự tỉnh Nghệ An) lần thứ nhất. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí đại biểu tham quan các mô hình huấn luyện trưng bày tại Đại hội Đảng bộ Ban chỉ huy Khu vực phòng thủ khu vực 4 Tương Dương. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá trong thực hiện Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An” và “Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, an toàn tuyệt đối về mọi mặt”. Chủ động tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp đường hầm trong căn cứ chiến đấu; bảo quản sửa chữa công trình chiến đấu, chốt chiến đấu dân quân thường trực. Tập trung chỉ đạo quy hoạch, xây dựng căn cứ hậu cần, kỹ thuật cấp tỉnh, huyện góp phần tăng cường tiềm lực, thế trận HC-KT trong khu vực phòng thủ.

Quán triệt, triển khai thực hiện cụ thể, kịp thời nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; thực hiện có hiệu quả với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tăng cường công tác nắm, dự báo, định hướng tư tưởng gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Luôn tiên phong trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới... với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, thiết thực. Công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết tốt chính sách tồn đọng cho các đối tượng; tìm kiếm, quy tập 387 hài cốt Liệt sĩ về nước an táng đúng nghi lễ, trang trọng (đạt 120,9% chỉ tiêu). Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ với nhiều phong trào, mô hình, chương trình hoạt động ý nghĩa, 2 mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” được tuyên dương điển hình tiêu biểu toàn quốc. Hằng năm, chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu", điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tiền và các nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Tương Dương tháng 10/2024. Ảnh: Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh Đồng chí Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh tặng cờ cho ngư dân đi biển. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăn nuôi tạo nguồn thu nâng cao đời sống bộ đội. Thực hiện tốt Cuộc vận động 50, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt và tham gia giao thông.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ; Đảng ủy Quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hằng năm, tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trên 93,4% (tăng 1,6% so với nhiệm kỳ trước).

Đội Quy tập, Phòng Chính trị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Phương châm của Đại hội là: “Dân chủ - Đoàn kết - Đột phá - Phát triển”; với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”. Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW8 (khóa XIII) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết, kết luận, nghị định, thông tư, hướng dẫn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng KVPT tỉnh vững chắc; chủ động nắm chắc tình hình, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng trong tình hình mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương sơ tán người dân trong cơn bão số 3 năm 2025. Ảnh: Trần Dũng Nhiều tài liệu quan trọng của các cơ quan được vận chuyển đến nơi khô ráo. Ảnh: Trần Dũng Giúp nhân dân xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (cũ) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phát huy truyền thống anh hùng, toàn Đảng bộ và Lực lượng vũ trang tỉnh luôn tin tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, kỷ luật, nêu gương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.