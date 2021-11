Nâng cao năng lực quản lý, truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội thảo “Tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý an toàn giao thông và công tác truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Ban ATGT cấp tỉnh, huyện năm 2021”.